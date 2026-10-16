Feuerwehr nimmt Messungen vor

Unangenehmer Geruch in Ludwigshafen - Ursache unklar

Ein Geruch nach verbranntem Gummi, Benzin oder Chemie breitet sich in der Innenstadt von Ludwigshafen aus. Die Ursache bleibt rätselhaft. Für die Bevölkerung besteht laut Feuerwehr keine Gefahr.

Die meisten Meldung kämen aus der Innenstadt, sagte ein Feuerwehrsprecher. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die meisten Meldung kämen aus der Innenstadt, sagte ein Feuerwehrsprecher. (Symbolbild)

Ludwigshafen (dpa) - Ein unangenehmer Geruch beschäftigt die Feuerwehr Ludwigshafen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden den Einsatzkräften Gerüche gemeldet, die an verbranntes Gummi, Benzin oder chemische Stoffe erinnerten. Messungen am Mittag ergaben einem Sprecher der Feuerwehr zufolge keine gesundheitsgefährdenden Werte, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. 

Eine Ursache konnte demnach bislang nicht gefunden werden. Die ersten Meldungen habe es bereits am 14. Oktober gegeben, hieß es. Der Gestank trete immer wieder ohne erkennbare Ursache auf. Die meisten Meldungen kämen aus dem Bereich der Innenstadt, erklärte der Feuerwehrsprecher. Die Zahl der Beschwerden, die bei der Feuerwehr eingingen, sei zudem rückläufig.

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