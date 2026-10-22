Ursache unklar

Unangenehmer Geruch in Ludwigshafen bleibt rätselhaft

Mehrere Tage nach der Ausbreitung eines seltsamen Geruchs in Ludwigshafen äußert sich die Stadt zur Suche nach der Ursache. Einen Erfolg kann sie nicht melden.

Der Gestank trete immer wieder ohne erkennbare Ursache auf, hatte ein Feuerwehrsprecher mitgeteilt. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Gestank trete immer wieder ohne erkennbare Ursache auf, hatte ein Feuerwehrsprecher mitgeteilt. (Symbolbild)

Ludwigshafen (dpa) - Nach zahlreichen Beschwerden bei der Stadtverwaltung und Feuerwehr über einen unangenehmen Geruch in Ludwigshafen bleibt die Ursache weiter rätselhaft. Wie die Stadt mitteilte, ließ sich die Quelle des Geruchs trotz umfangreicher Suche im Stadtgebiet nicht ermitteln. Bürger hatten Gerüche gemeldet, die an verbranntes Gummi, Benzin oder chemische Stoffe erinnerten.

Messungen der Feuerwehr am vergangenen Freitag hatten keine gesundheitsgefährdenden Werte ergeben, es bestand demnach keine Gefahr für die Bevölkerung. Verschiedene Gebäude, Werkgelände und Tunnel wurden auf die Ursache untersucht - ohne Erfolg. 

Die Feuerwehr hatte einem Sprecher zufolge bereits am 14. Oktober erste Meldungen erhalten. Die meisten Meldungen kämen aus dem Bereich der Innenstadt, hieß es. Wer Geruchsbelästigungen wahrnehme, könne sich per Mail an den Bereich Umwelt und Klima der Stadtverwaltung wenden, rät die Stadt. Bei körperlichen Beschwerden sollten Betroffene den Notruf wählen.

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