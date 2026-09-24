Lebensmittelhersteller

Ungewöhnlicher Geruch: Großeinsatz bei Firma in Eppelheim

Mitarbeiter melden einen seltsamen Geruch. Das Unternehmen ADM in Eppelheim informiert die Behörden - zahlreiche Einsatzfahrzeuge sind vor Ort.

Nachdem Mitarbeiter einen ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen haben, hat das Unternehmen ADM in Eppelheim die Behörden informiert. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Nachdem Mitarbeiter einen ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen haben, hat das Unternehmen ADM in Eppelheim die Behörden informiert. (Symbolbild)

Eppelheim (dpa/lsw) - Wegen eines ungewöhnlichen Geruchs ist es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst auf einem Firmengelände in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) gekommen. Nachdem die Mitarbeiter den Geruch bemerkt hätten, habe die Firma ADM Wild Europe das betroffene Gebäude evakuiert und die Behörden informiert, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. 

Der Vorfall werde untersucht. Das Unternehmen werde eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten. Weitere Angaben könnten im Moment nicht gemacht werden, hieß es weiter. ADM ist ein Hersteller von Lebensmittel- und Getränkezutaten.

«Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung»

Die Stadt Eppelheim teilte mit, dass noch Messungen und Überprüfungen durchgeführt würden. «Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung», hieß es.

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Bei dem Einsatz sorgte die Polizei nach eigenen Angaben für die Verkehrsregelung vor dem Firmengelände. Die Feuerwehr aus Heidelberg schickte zur Unterstützung Sonderfahrzeuge. Zudem war der Rettungsdienst vor Ort, wie die Stadt mitteilte.

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