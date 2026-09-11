Einsatz in Bruchsal

Verdächtige Flüssigkeit nach Einbruch gefunden

Was steckt hinter dem seltsamen Geruch nach dem Einbruch in Bruchsal? Die Feuerwehr nimmt Proben. Und die Bahnstrecke wird kurzzeitig gesperrt.

Die Feuerwehr führte Messungen durch und nahm eine Probe zur Untersuchung. Foto: Thomas Riedel/dpa
Die Feuerwehr führte Messungen durch und nahm eine Probe zur Untersuchung.

Bruchsal (dpa/lsw) - Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist eine unbekannte Flüssigkeit entdeckt worden. Zudem sei ein verdächtiger Geruch bemerkt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr führe Messungen durch und habe eine Probe zur Untersuchung genommen, sagte ein Sprecher. «Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.» Wegen des Polizeieinsatzes sei für kurze Zeit auch eine Bahnstrecke gesperrt gewesen.

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