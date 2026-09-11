Verdächtige Flüssigkeit nach Einbruch gefunden
Was steckt hinter dem seltsamen Geruch nach dem Einbruch in Bruchsal? Die Feuerwehr nimmt Proben. Und die Bahnstrecke wird kurzzeitig gesperrt.
Bruchsal (dpa/lsw) - Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist eine unbekannte Flüssigkeit entdeckt worden. Zudem sei ein verdächtiger Geruch bemerkt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr führe Messungen durch und habe eine Probe zur Untersuchung genommen, sagte ein Sprecher. «Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.» Wegen des Polizeieinsatzes sei für kurze Zeit auch eine Bahnstrecke gesperrt gewesen.