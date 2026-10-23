Vandalismus

Unbekannte beschädigen Autos in Tiefgarage

Zerkratzte Wagen und kaputte Reifen: In einer Tiefgarage in Besigheim wurden innerhalb von zwei Tagen acht Autos beschädigt. Hängen die Fälle zusammen?

Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolbild)

Besigheim (dpa/lsw) - Acht Autos haben Unbekannte innerhalb von zwei Tagen in einer öffentlichen Tiefgarage in Besigheim (Landkreis Ludwigsburg) beschädigt. Die Täter sollen die Wagen zerkratzt und teilweise Reifen zerstochen haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sollen am Mittwochabend sechs Autos zerkratzt worden sein, bei drei von ihnen wurden auch die Reifen beschädigt. Bereits am Dienstag waren in derselben Tiefgarage zwei Autos demoliert worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, sei noch unklar, hieß es. Auch die Höhe des entstandenen Schadens könnten die Beamten bisher nicht beziffern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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