Karlsruhe

Unbekannte Flüssigkeit auf Passanten gekippt – Hautreizungen

Was steckt hinter dem Vorfall in der Nacht auf Donnerstag? Nach dem Angriff mit einer unbekannten Flüssigkeit auf Passanten sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Karlsruhe eine Flüssigkeit aus einem Fenster auf Passanten gekippt, woraufhin diese Hautreizungen erlitten haben. Um welche Flüssigkeit es sich genau handelte und um welche Menge, blieb zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Fußgänger hätten sich vor dem Gebäude aufgehalten, als die Flüssigkeit von einem der oberen Fenster eines Mehrfamilienhauses auf den Gehweg gekippt wurde. Die Menschen wurden leicht verletzt. 

Die Hintergründe der Tat in der Nacht auf Donnerstag blieben zunächst unklar. Zeugen und weitere Geschädigte wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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