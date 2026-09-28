Unbekannte greifen 29-Jährigen in Offenbach an
Drei Männer sollen einen 29-Jährigen in Offenbach beleidigt und angegriffen haben. Der Mann erlitt eine Gesichtsverletzung. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.
Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem mutmaßlichen Angriff von drei Unbekannten ist in Offenbach ein 29 Jahre alter Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll er am späten Sonntagabend in der Gustav-Adolf-Straße zunächst beleidigt und anschließend attackiert worden sein.
Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die drei Männer dem 29-Jährigen einige Meter weit gefolgt sein. Dabei sei auch eine Flasche in seine Richtung geworfen worden. Im weiteren Verlauf sei der Mann zu Boden gegangen, woraufhin die Unbekannten auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Erst als zwei Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, seien die Angreifer zu Fuß geflüchtet, hieß es.
Der 29-Jährige erlitt eine Gesichtsverletzung und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Beleidigung und sucht Zeugen. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar.