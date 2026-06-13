Zwei Menschen queerfeindlich beleidigt und angegriffen

Frankfurt (dpa/lhe) - Zwei Männer haben in der Frankfurter Innenstadt zwei Menschen mutmaßlich queerfeindlich beleidigt und sind sie körperlich angegangen. Die beiden Unbekannten beleidigten die Geschädigten in der Nacht zum Samstag zunächst, wie die Polizei mitteilte. «Die Beleidigungen zielten dabei auf ihre äußere Erscheinung ab und waren erkennbar queerfeindlich.»

Die Männer sollen dann immer aggressiver geworden sein und die beiden Menschen im Alter von 21 und 26 Jahren bedroht haben. Als die beiden gehen wollten, soll eine Person einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen haben und die andere festgehalten worden sein. Die beiden Angefeindeten konnten laut Polizei schließlich fliehen.

Die Verdächtigen wurden bei einer Fahndung nicht gefunden, hieß es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.