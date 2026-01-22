Bild
Stuttgart

Zwei Männer auf prokurdischer Demonstration angegriffen

Die Polizei bittet nach einem Angriff bei einer Demonstration in Stuttgart um Hinweise. Der Staatsschutz ermittelt.

Ein Mann wurde nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Ein Mann wurde nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei junge Männer sind bei einer Auseinandersetzung während einer prokurdischen Demonstration in Stuttgart verletzt worden. Die 20- und 23-Jährigen passierten die «Solidarität mit Rojava»-Demo am Mittwoch und kamen dabei in Konflikt mit einer größeren Gruppe von Teilnehmern, wie die Polizei mitteilte. Ein noch unbekannter Täter verletzte den 23-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand, den 20-Jährigen soll die Gruppe geschlagen haben.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Rettungskräfte versorgten den Älteren und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Verletzungsgrad blieb zunächst unklar. Die Täter flüchteten. Nun ermittelt der Staatsschutz. Die Polizei bat Zeugen um Hilfe.

Prokurdische Demonstrationen seit Dienstag

Die prokurdische Demonstration «Solidarität mit Rojava» steht im Zusammenhang mit gewalttätigen Auseinandersetzungen in Syrien. Am Dienstag kamen nach Polizeiangaben bis zu 2.000 Teilnehmer. Am Mittwoch waren es noch 100. Auch für Donnerstagabend wurden laut Sprecherin ähnliche Besucherzahlen auf dem Stuttgarter Rotebühlplatz erwartet.

Bereits am Dienstag kam es zu heftigen Ausschreitungen. Demonstranten warfen Flaschen und Pyrotechnik auf Polizisten, die wiederum Pfefferspray einsetzten. 75 Personalien wurden kontrolliert, es gab Festnahmen und Anzeigen wegen Landfriedensbruch oder Verstößen gegen Sprengstoffrecht. Polizisten blieben unverletzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tausende bei pro-kurdischer Demonstration in Stuttgart
Demonstration

Tausende bei pro-kurdischer Demonstration in Stuttgart

2.000 Menschen demonstrieren in Stuttgart laut Polizei gegen Gewalt an Zivilisten in Syrien. Die Veranstaltung verlief nicht ohne Zwischenfälle.

21.01.2026

Haustür durch Explosion beschädigt – Staatsschutz ermittelt
Kriminalität

Haustür durch Explosion beschädigt – Staatsschutz ermittelt

Nachts reißt ein lauter Knall Anwohner in Dietzenbach aus dem Schlaf. Nun prüft die Polizei Hinweise auf eine flüchtige Person und ein weißes Fahrzeug. Ein politisches Motiv ist nicht ausgeschlossen.

16.10.2025

Polizist bei Demo mutmaßlich angegriffen
Tübingen

Polizist bei Demo mutmaßlich angegriffen

Eine Vermummte besprüht in Tübingen während einer Demo eine Hauswand. Ein Polizist will eingreifen - und wird selbst angegriffen.

02.07.2025

Staatsschutz ermittelt: Angriff auf zwei ghanaische Mädchen
Extremismus

Staatsschutz ermittelt: Angriff auf zwei ghanaische Mädchen

Eine Gruppe junger Leute soll zwei ghanaische Kinder in Mecklenburg-Vorpommern angegriffen haben. Jetzt hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

17.06.2024

Antisemitismus

Staatsschutz ermittelt nach Palästinenser-Demo in Berlin

Mehrere hundert Menschen protestieren in Berlin wegen der anhaltenden Konflikte in Jerusalem. Im Netz sind israelfeindliche und antisemitische Parolen zu hören. Nun ermittelt der Staatsschutz.

10.04.2023