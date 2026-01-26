Polizeieinsatz

Parolen in CDU-Landesgeschäftsstelle in Stuttgart skandiert

Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und kontrolliert Personalien. Was steckt hinter dem Vorfall mitten im Wahlkampf?

Die Polizei ist in der CDU-Landesgeschäftsstelle im Einsatz. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ist in der CDU-Landesgeschäftsstelle im Einsatz. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Menschen sollen in die Landesgeschäftsstelle der CDU Baden-Württemberg in Stuttgart eingedrungen sein und dort Parolen skandiert haben. Sie hätten am Nachmittag in den Räumen der Partei gestanden, teilte eine CDU-Sprecherin mit. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Hausfriedensbruchs. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Eine Polizeisprecherin sagte, von Verletzten wisse sie nichts. Sechs Personen würden kontrolliert. Nach ersten Angaben der Behörde gingen mehrere Menschen in das Gebäude und skandierten Parolen. Was hinter dem Vorfall stand und was genau die Personen riefen, war zunächst unklar. Baden-Württemberg steht aktuell im Zeichen des Landtagswahlkampfs.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann widersetzt sich bei Polizeieinsatz
Kriminalität

Mann widersetzt sich bei Polizeieinsatz

Zwei Beamte werden bei einem Einsatz leicht verletzt, als ein Mann sich nach Polizeiangaben massiv wehrt. Warum die Polizisten ihn aufsuchten.

18.01.2026

«Stop Genocide»: Parolen an CDU-Büro geschmiert
Nahostkonflikt

«Stop Genocide»: Parolen an CDU-Büro geschmiert

Unbekannte beschmieren ein CDU-Büro in Weingarten mit Parolen - sie richten sich mutmaßlich gegen Israel. Der Staatsschutz ermittelt.

02.10.2025

Parolen an SPD-Büro – Staatsschutz ermittelt in Kassel
Schmierereien

Parolen an SPD-Büro – Staatsschutz ermittelt in Kassel

Unbekannte besprühen eine SPD-Geschäftsstelle in Kassel mit Parolen und beschädigen Scheiben. Der Staatsschutz ermittelt und bittet um Hinweise.

25.09.2025

Polizei ermittelt nach NS-Parolen
Offenburg

Polizei ermittelt nach NS-Parolen

Mehrere Männer sollen in einem Offenburger Ortsteil Nazi-Parolen gerufen haben. Die Polizei sucht Zeugen - steckt mehr dahinter als ein Einzelfall?

28.08.2025

Jugendliche sollen rechte Parolen auf Party gegrölt haben
Extremismus

Jugendliche sollen rechte Parolen auf Party gegrölt haben

Bei einer Gartenparty in Mecklenburg-Vorpommern haben Jugendliche offenbar rechtsextremistische Parolen gesungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung.

08.06.2024