Parolen in CDU-Landesgeschäftsstelle in Stuttgart skandiert
Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und kontrolliert Personalien. Was steckt hinter dem Vorfall mitten im Wahlkampf?
Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Menschen sollen in die Landesgeschäftsstelle der CDU Baden-Württemberg in Stuttgart eingedrungen sein und dort Parolen skandiert haben. Sie hätten am Nachmittag in den Räumen der Partei gestanden, teilte eine CDU-Sprecherin mit. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen Hausfriedensbruchs.
Eine Polizeisprecherin sagte, von Verletzten wisse sie nichts. Sechs Personen würden kontrolliert. Nach ersten Angaben der Behörde gingen mehrere Menschen in das Gebäude und skandierten Parolen. Was hinter dem Vorfall stand und was genau die Personen riefen, war zunächst unklar. Baden-Württemberg steht aktuell im Zeichen des Landtagswahlkampfs.