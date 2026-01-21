Bild
Proteste

Pro-kurdische Demonstrationen in Frankfurt, Kassel und Fulda

Rund 550 Menschen demonstrieren in Frankfurt friedlich für Solidarität mit Kurden in Syrien. Auch in Kassel und Fulda gehen Menschen auf die Straße.

Die Demonstrierenden wollen ein Zeichen für mehr Solidarität mit Kurden in Syrien setzen. Foto: Michael Brandt/dpa
Die Demonstrierenden wollen ein Zeichen für mehr Solidarität mit Kurden in Syrien setzen.

Frankfurt/Kassel/Fulda (dpa/lhe) - In Frankfurt haben sich etwa 550 Demonstranten vor dem Hintergrund der zugespitzten Lage in Nordsyrien zu einer pro-kurdischen Demonstration versammelt. «Das verlief alles soweit friedlich», sagte ein Polizeisprecher. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zu der Demonstration, die vom Hauptbahnhof bis zum Römer führte, hatten mehrere Bündnisse und Initiativen aufgerufen, um ein Zeichen für mehr Solidarität mit den Kurden in Syrien zu setzen. Teilnehmer hielten beispielsweise Schilder mit der Aufschrift «Kurdistan lebt - Stop Killing Kurds» in die Höhe. 

Regierungstruppen und die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) liefern sich Kämpfe um Macht, Einfluss und Gebietskontrolle in Nord- und Ostsyrien. «Wir warnen, dass trotz angekündigter Waffenruhen weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen gemeldet werden», lautete die Kritik der Demonstranten. 

Demo auch in Kassel

Auch in Kassel war es am Mittwochabend zu einer pro-kurdischen Demo gekommen. Laut Polizei versammelten sich um die 300 Menschen am Königsplatz. Es habe keine besonderen Vorfälle gegeben, sagte ein Sprecher. Bei einer ähnlichen Demonstration in Fulda gingen am Nachmittag laut Polizei ebenfalls 500 Menschen friedlich auf die Straße.

Bereits am Dienstag hatten sich etwa 5.000 Demonstranten auf dem Frankfurter Römerberg versammelt. Im Laufe des Aufzuges wurde nach Polizeiangaben vereinzelt Pyrotechnik aus der Menge heraus gezündet. Ein Mensch erhielt wegen Streitigkeiten einen Platzverweis, gegen eine weitere Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil sie gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz verstieß.

Im Nordosten Syriens ist die Lage trotz eines eigentlich vereinbarten Waffenstillstands angespannt. Die Truppen der Regierung von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa haben dort Gebiete der SDF eingenommen. Al-Scharaa will die bisher kurdisch verwalteten Gebiete unter Kontrolle der Regierung in Damaskus bringen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
5.000 Menschen bei pro-kurdischer Demonstration in Frankfurt
Demonstration

5.000 Menschen bei pro-kurdischer Demonstration in Frankfurt

Mehrere Tausend Menschen demonstrieren gegen Gewalt an Zivilisten in Nordsyrien. Zu größeren Zwischenfällen ist es nicht gekommen.

20.01.2026

Neuer Waffenstillstand in Syrien vereinbart
Konflikte

Neuer Waffenstillstand in Syrien vereinbart

Syrien kommt auch unter der neuen Übergangsregierung nicht zur Ruhe. Regierungstruppen setzen Kurdenmilizen unter Druck und übernehmen immer mehr Gebiete von ihnen. Nun gibt es eine Einigung.

20.01.2026

Tausende zu Gaza-Demo in Frankfurt erwartet
Nahost-Konflikt

Tausende zu Gaza-Demo in Frankfurt erwartet

Die Stadt hatte versucht, die Kundgebung zu verbieten. Aber Gerichte entschieden: Die pro-palästinensische Demonstration darf stattfinden.

30.08.2025

Gericht erlaubt Gaza-Demo in Frankfurt
Nahost-Konflikt

Gericht erlaubt Gaza-Demo in Frankfurt

Die Stadt hatte die pro-palästinensische Kundgebung am Samstag verboten. Das sei «nicht im Ansatz gerechtfertigt», sagt das Verwaltungsgericht.

28.08.2025

Aktivisten: Schwere Kämpfe bei Kobane in Nordsyrien
Umbruch in Syrien

Aktivisten: Schwere Kämpfe bei Kobane in Nordsyrien

Die Lage in Syrien bleibt auch nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad unübersichtlich. Im Norden kommt es weiterhin zu Kämpfen. Kurden befürchten eine türkische Großoffensive.

20.12.2024