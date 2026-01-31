Konflikt in Syrien

So lief die pro-kurdische Demonstration in Stuttgart ab

Hitzige Debatte, friedliche Demonstration - wegen der Lage der Kurden in Nordsyrien sind in Stuttgart wieder viele Menschen auf die Straße gegangen. Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

Die Polizei geht von rund 2.000 Teilnehmern aus. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Die Polizei geht von rund 2.000 Teilnehmern aus.

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart sind am Nachmittag Menschen für eine pro-kurdische Demonstration zur Lage in Nordsyrien auf die Straße gegangen. Die Teilnehmerzahl wird von der Polizei auf rund 2.000 geschätzt. Unter dem Motto «Politischer Status für Rojava» machten die Demonstrantinnen und Demonstranten auf ihre Forderung nach politischer Anerkennung der kurdisch verwalteten Gebiete in Syrien aufmerksam.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Es habe lediglich mehrere Platzverweise wegen Streitereien innerhalb der Demonstration gegeben. Nach rund zwei Stunden war die Veranstaltung vorbei.

In den vergangenen Wochen gab es - auch in Baden-Württemberg - immer wieder Demonstrationen gegen die Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung in Syrien. Hintergrund ist die zugespitzte Lage in Nordsyrien mit Regierungstruppen und ihren Verbündeten auf der einen Seite sowie den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) auf der anderen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
6.000 Kurden demonstrieren in Mannheim 
Konflikt in Syrien

6.000 Kurden demonstrieren in Mannheim 

Die Kurden streben seit Langem nach einem eigenen Staat. Aktuell gehen wieder Tausende Kurden auch im Südwesten auf die Straße. Warum jetzt?

24.01.2026

Tausende bei pro-kurdischer Demonstration in Frankfurt
Konflikt in Syrien

Tausende bei pro-kurdischer Demonstration in Frankfurt

Die Kurden streben seit Langem nach einem eigenen Staat. Aktuell gehen wieder bundesweit zahlreiche Kurden auf die Straße. Auch in Frankfurt.

24.01.2026

Pro-kurdische Demonstrationen in Frankfurt, Kassel und Fulda
Proteste

Pro-kurdische Demonstrationen in Frankfurt, Kassel und Fulda

Rund 550 Menschen demonstrieren in Frankfurt friedlich für Solidarität mit Kurden in Syrien. Auch in Kassel und Fulda gehen Menschen auf die Straße.

21.01.2026

Kurden rechnen mit türkischem Angriff in Nordsyrien
Syrien und Nahost-Konflikt

Kurden rechnen mit türkischem Angriff in Nordsyrien

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad fürchten die Kurden eine türkische Großoffensive. Sie hoffen auf die USA. Und Israel fragt sich, warum eine Huthi-Rakete nicht abgefangen werden konnte.

22.12.2024

Aktivisten: Schwere Kämpfe bei Kobane in Nordsyrien
Umbruch in Syrien

Aktivisten: Schwere Kämpfe bei Kobane in Nordsyrien

Die Lage in Syrien bleibt auch nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad unübersichtlich. Im Norden kommt es weiterhin zu Kämpfen. Kurden befürchten eine türkische Großoffensive.

20.12.2024