So lief die pro-kurdische Demonstration in Stuttgart ab

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart sind am Nachmittag Menschen für eine pro-kurdische Demonstration zur Lage in Nordsyrien auf die Straße gegangen. Die Teilnehmerzahl wird von der Polizei auf rund 2.000 geschätzt. Unter dem Motto «Politischer Status für Rojava» machten die Demonstrantinnen und Demonstranten auf ihre Forderung nach politischer Anerkennung der kurdisch verwalteten Gebiete in Syrien aufmerksam.

Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Es habe lediglich mehrere Platzverweise wegen Streitereien innerhalb der Demonstration gegeben. Nach rund zwei Stunden war die Veranstaltung vorbei.