Unbekannte legen Autoreifen auf Schienen - Vollbremsung
Gerade noch rechtzeitig sieht ein Lokführer Gegenstände auf den Bahnschienen - er legt eine Vollbremsung ein.
Baunatal (dpa/lhe) - Absichtlich sollen unbekannte Täter in Baunatal (Landkreis Kassel) Autoreifen und einen dicken Ast auf Bahngleisen abgelegt haben. Ein Güterzug musste deshalb eine Vollbremsung einlegen, wie die Polizei mitteilte. Der Lokführer hatte die Gegenstände auf der Strecke demnach gerade noch rechtzeitig gesehen. Nur so habe der Zug Ast und Reifen am Montagmorgen nicht überrollt. Der Lokführer sei unverletzt geblieben.
Die noch unbekannten Täter sollen die Gegenstände zwischen Freitagabend und Montagmorgen auf den Gleisen der Güterzugstrecke platziert haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen.