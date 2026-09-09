Kriminalität

Unbekannte lockern Radschrauben von drei Bussen

Ein Busfahrer entdeckt an einem Bus gelockerte Radschrauben. Seine Kollegen finden später noch weitere gelöste Schrauben an anderen Bussen.

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall und sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall und sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Geislingen (dpa/lsw) - Von drei Bussen haben Unbekannte die Radschrauben gelockert. Ein Busfahrer hatte dies am Dienstag in Geislingen (Kreis Göppingen) nach dem Losfahren bemerkt und in seiner Firma Bescheid gegeben, erklärte eine Polizeisprecherin. Dort stellten die Mitarbeiter bei zwei weiteren Bussen ebenfalls gelockerte Räder fest. 

Mit den Bussen seien keine Fahrgäste transportiert worden, führte die Sprecherin weiter aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pfefferspray-Angriff auf Busfahrer
Attacke

Pfefferspray-Angriff auf Busfahrer

Völlig unvermittelt sprüht ein Unbekannter in Schramberg einem Busfahrer Pfefferspray ins Gesicht und verschwindet. Nun wird er gesucht.

17.01.2026

Heidelberg: Bus knallt gegen Bus - drei Verletzte
Unfall am Bussteig

Heidelberg: Bus knallt gegen Bus - drei Verletzte

Ein Heidelberger Busfahrer kommt von seiner Spur ab und stößt gegen einen weiteren Bus. Drei Fahrgäste werden verletzt, der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

17.11.2025

Busfahrer berichten über Kakerlaken in Londoner Bussen
Krabbelnde Mitfahrer

Busfahrer berichten über Kakerlaken in Londoner Bussen

Die britische Hauptstadt ist ohne ihre roten Busse kaum vorstellbar. Nun gibt es allerdings grausige Berichte.

14.10.2025

Unbekannte Person zündelt in Linienbus
Brände

Unbekannte Person zündelt in Linienbus

Die Rückenlehne eines Linienbusses wird in Hochheim vermutlich absichtlich in Brand gesetzt. Als ein Fahrgast auf das Feuer aufmerksam macht, greift der Busfahrer selbst zum Feuerlöscher.

12.10.2024

Wiesbaden

Falschparker melden: Frontkameras in Bussen angebracht

18.07.2023