Unbekannte lockern Radschrauben von drei Bussen
Ein Busfahrer entdeckt an einem Bus gelockerte Radschrauben. Seine Kollegen finden später noch weitere gelöste Schrauben an anderen Bussen.
Geislingen (dpa/lsw) - Von drei Bussen haben Unbekannte die Radschrauben gelockert. Ein Busfahrer hatte dies am Dienstag in Geislingen (Kreis Göppingen) nach dem Losfahren bemerkt und in seiner Firma Bescheid gegeben, erklärte eine Polizeisprecherin. Dort stellten die Mitarbeiter bei zwei weiteren Bussen ebenfalls gelockerte Räder fest.
Mit den Bussen seien keine Fahrgäste transportiert worden, führte die Sprecherin weiter aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.