Lauter Knall in der Nacht

Unbekannte lösen Explosion an Juweliergeschäft aus

Im Landkreis Gießen durchbricht am frühen Morgen ein lauter Knall die Stille. Kurz darauf heulen Polizeisirenen: Unbekannte haben sich an einem Juweliergeschäft zu schaffen gemacht.

Die Täter sind laut Polizei flüchtig. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Die Täter sind laut Polizei flüchtig. (Symbolbild)

Großen-Linden (dpa/lhe) - Unbekannte haben am frühen Morgen im Landkreis Gießen eine Explosion an einem Juweliergeschäft verursacht. Einsatzkräfte seien gegen 4.15 Uhr aufgrund einer kleineren Detonation in Großen-Linden alarmiert worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Der Bereich sei derzeit abgesperrt und die Polizei sichere Spuren, hieß es. Für die Bevölkerung besteht keine akute Gefahr, betonte eine Sprecherin.

Zeugen fielen laut Polizei «zwei oder drei dunkel gekleidete Männer» auf, die nach der Detonation davonrannten. Sie seien möglicherweise mit einem Transporter davongefahren. «Inwieweit diese Beobachtungen mit der Tat im Zusammenhang steht, kann derzeit nicht gesagt werden», teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet Zeugen, sich zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lauter Knall am historischen Rathaus
Spurensicherung nach Explosion

Lauter Knall am historischen Rathaus

Nach einem lauten Knall am Rathaus in Michelstadt sichert die Kriminalpolizei Spuren. Mehrere Fenster gingen zu Bruch, der Treppenaufgang wurde beschädigt.

07.07.2026

Lauter Knall und Feuer vor Bar
Brandsatz

Lauter Knall und Feuer vor Bar

Vor einer Kneipe gibt es ein Feuer. Zeugen sprechen von einem Unbekannten, der wegrennt.

29.09.2025

Lauter Knall in Offenburg - Explosion im Park
Kriminalität

Lauter Knall in Offenburg - Explosion im Park

Erneut knallt es in der Offenburger Innenstadt. Dieses Mal findet die Polizei die Ursache. In einem Park kam es zu einer Explosion.

31.03.2025

Diebe brechen in Juweliergeschäft ein
Schaden unbekannt

Diebe brechen in Juweliergeschäft ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht in ein Einkaufszentrum bei Kassel eingebrochen. Sie hatten es auf ein Juweliergeschäft abgesehen.

25.02.2025

Lauter Knall in der Nacht in Offenburg
Fenster zerbrochen

Lauter Knall in der Nacht in Offenburg

Ein lauter Knall peitscht durch Offenburg. In der Nacht sollen Unbekannte eine Explosion herbeigeführt haben.

20.02.2025