Unbekannte lösen Explosion an Juweliergeschäft aus
Im Landkreis Gießen durchbricht am frühen Morgen ein lauter Knall die Stille. Kurz darauf heulen Polizeisirenen: Unbekannte haben sich an einem Juweliergeschäft zu schaffen gemacht.
Großen-Linden (dpa/lhe) - Unbekannte haben am frühen Morgen im Landkreis Gießen eine Explosion an einem Juweliergeschäft verursacht. Einsatzkräfte seien gegen 4.15 Uhr aufgrund einer kleineren Detonation in Großen-Linden alarmiert worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Der Bereich sei derzeit abgesperrt und die Polizei sichere Spuren, hieß es. Für die Bevölkerung besteht keine akute Gefahr, betonte eine Sprecherin.
Zeugen fielen laut Polizei «zwei oder drei dunkel gekleidete Männer» auf, die nach der Detonation davonrannten. Sie seien möglicherweise mit einem Transporter davongefahren. «Inwieweit diese Beobachtungen mit der Tat im Zusammenhang steht, kann derzeit nicht gesagt werden», teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei in Gießen bittet Zeugen, sich zu melden.