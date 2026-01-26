Kriminalität

Unbekannte randalieren in Bäckerei

Nach Ladenschluss toben Unbekannte in einer Bäckerei im Kreis Ludwigsburg - und hinterlassen Chaos.

Zunächst waren nur wenige Informationen über den Vorfall bekannt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Zunächst waren nur wenige Informationen über den Vorfall bekannt. (Symbolbild)

Ditzingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben sich in einer Ditzinger Bäckerei einschließen lassen und dort nach Ladenschluss randaliert. Nach Angaben der Polizei warfen sie Möbel und Flaschen in der Bäckerei im Kreis Ludwigsburg umher und beschädigten so die Einrichtung. 

Vor der Tat am Samstag hätten sich die Täter mutmaßlich in den Räumen der Bäckerei einschließen lassen. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den oder die Täter. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

