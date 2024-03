Unbekannte rauben 71-Jähriger die Handtasche

Offenbach (dpa/lhe) - Unbekannte Räuber haben in der Nacht zum Sonntag einer 71-Jährigen auf einem Parkplatz in Dreieich die Handtasche geraubt. Das Trio habe die Frau abgepasst, als sie gerade in ihr geparktes Auto steigen wollte, teilte die Polizei in Offenbach am Sonntag mit. Sie habe berichtet, umgestoßen worden zu sein. Dabei habe einer der Täter ihr die Handtasche entrissen. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau aus Neu-Isenburg leicht am Kopf. Die Täter seien flüchtig. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Offenbach übernommen. Mögliche Zeugen sollten sich melden, hieß es.