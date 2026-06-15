Main-Taunus-Kreis

Unbekannte schießen auf Bar in Hochheim

Scheiben des Wintergartens gehen bei den nächtlichen Schüssen zu Bruch. Die Ermittler finden vor Ort mehrere Patronenhülsen.

Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen. (Symbolbild)

Hochheim (dpa/lhe) - Auf eine Bar im Main-Taunus-Kreis ist geschossen worden. Verletzt worden sei niemand, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden mit. Es seien jedoch Scheiben im Wintergarten des Lokals in Hochheim zu Bruch gegangen. In der Nacht zum Sonntag hatten bislang unbekannte Täter von außen mehrere Schüsse auf die Glasfront abgegeben. Am Tatort fanden die Beamten mehrere Patronenhülsen. Wie hoch der Schaden ist, teilte die Polizei nicht mit. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen.

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