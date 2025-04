Wasserhähne am Bahnhof Hochheim abgeschraubt und gestohlen

Hochheim (dpa/lhe) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag zwei Wasserhähne aus öffentlichen Toiletten in Hochheim (Main-Taunus-Kreis) gestohlen. Sie verschafften sich kurz vor Mitternacht Zugang zu der Anlage am Bahnhof, wie die Polizei mitteilte. Dann schraubten sie die beiden Wasserhähne demnach ab und nahmen sie mit. Die Polizei in Flörsheim nimmt Hinweise zu dem Fall entgegen.