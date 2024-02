40 Tonnen Bahnschienen von Baustelle gestohlen

Bischofsheim (dpa/lhe) - Unbekannte haben von einer Baustelle am Bahnhof in Mainz-Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) rund 40 Tonnen Schienenstücke geklaut. Die bis zu zehn Meter langen Schienenteile wurden vermutlich mit einem Lkw abtransportiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Diebstahl fiel Mitarbeitern der Deutschen Bahn laut Polizei am Freitag auf. Die Schadenhöhe ist zurzeit noch unklar. Vor Ort fanden die Ermittler mehrere Spuren, die sie nun auswerten. Die Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nach Zeugen.