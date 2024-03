Hallenbrand in Bischofsheim

Bischofsheim (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Halle in Bischofsheim im Kreis Groß-Gerau ist ein Sachschaden von geschätzt mehreren Zehntausend Euro entstanden. Die Halle sei komplett ausgebrannt, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Darmstadt. Verletzte habe es keine gegeben. Brandermittler würden sich den Ort des Feuers frühestens am Dienstag anschauen können. Die Ursache des Brandes war zunächst noch völlig unklar.