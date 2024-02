Rund eine Million Euro Schaden bei Hallenbrand

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer gewerblichen Halle in Fulda ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Nach derzeitigen Erkenntnissen seien keine Menschen verletzt worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Den Angaben zufolge befanden sich in der Halle verschiedene Baumaschinen und Betriebsstoffe sowie Büroräume. Die Ursache des Brandes in der Nacht zu Montag im Stadtteil Besges war zunächst unklar. Bei den Löscharbeiten waren 75 Feuerwehrleute im Einsatz.