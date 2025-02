Unbekannte sprengen Geldautomat im Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn (dpa/lsw) - Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) gesprengt. Eine sofort eingeleitete Großfahndung blieb zunächst erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Die Höhe des Diebesguts und der entstandene Schaden sind bislang nicht bekannt. Fest steht laut einem Polizeisprecher, dass es sich um einen frei stehenden Geldautomaten in einem Häuschen handelte und nur dieses beschädigt wurde.