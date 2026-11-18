Unbekannte sprühen Hakenkreuze auf
Auf Schildern, Wänden, WC-Häuschen: Täter haben im Kreis Böblingen etliche Stellen mit verbotenen Symbolen beschmiert.
Waldenbuch (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Waldenbuch und Steinenbronn (Kreis Böblingen) zahlreiche Hakenkreuze und andere verbotene Symbole aufgesprüht. Beschmiert waren laut Polizei unter anderem Schilder, Fahrbahnen, Toilettenhäuschen, Tiefgaragenwände und die Mauer einer Schule, großteils mit lila oder roter Farbe. Die Symbole und Schriftzüge seien in verschiedenen Nächten der vergangenen Woche aufgebracht worden, die Schadenshöhe sei zunächst unklar. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt unter anderem wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.