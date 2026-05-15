Unbekannte sprühen Hakenkreuze an Unterführung
An einer Unterführung werden Hakenkreuze und weitere verfassungsfeindliche Zeichen entdeckt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.
Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Unbekannte haben Hakenkreuze an eine Unterführung in Villingen-Schwenningen gesprüht. Die Symbole sowie weitere Zeichen verfassungsfeindlicher Organisationen wurden unter eine der Brücke der Bundesstraße 27 geschmiert, wie die Polizei mitteilte. Die Tat soll im Laufe des Donnerstags geschehen sein. Nun werden Zeugen gesucht, die möglicherweise etwas beobachtet haben.