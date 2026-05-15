Zeugen gesucht

Unbekannte sprühen Hakenkreuze an Unterführung

An einer Unterführung werden Hakenkreuze und weitere verfassungsfeindliche Zeichen entdeckt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) -  Unbekannte haben Hakenkreuze an eine Unterführung in Villingen-Schwenningen gesprüht. Die Symbole sowie weitere Zeichen verfassungsfeindlicher Organisationen wurden unter eine der Brücke der Bundesstraße 27 geschmiert, wie die Polizei mitteilte. Die Tat soll im Laufe des Donnerstags geschehen sein. Nun werden Zeugen gesucht, die möglicherweise etwas beobachtet haben.

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