Unbekannte stechen auf Taxifahrer ein
Ein 61-jähriger Taxifahrer reinigt in Karlsruhe sein Fahrzeug, als zwei Unbekannte ihn um Geldwechsel bitten. Dann eskaliert die Situation – die Polizei sucht Zeugen.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Zwei Unbekannte haben einen 61-jährigen Taxifahrer in Karlsruhe mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Der Mann war gerade dabei, sein Fahrzeug zu reinigen, als eine Frau und ein Mann ihn um Geldwechsel baten. Während des Wechselns griff der Mann plötzlich nach der Geldbörse des Taxifahrers und stach offenbar mehrfach mit einem scharfen Gegenstand auf ihn ein, wie die Polizei mitteilte.
Die Täter flüchteten anschließend ohne die Geldbörse. Ein Zeuge entdeckte den Verletzten und rief den Notruf. Nach einer Ersten Hilfe vor Ort kam der 61-Jährige in der Nacht in ein Krankenhaus. Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Tatorts blieben zunächst ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen.