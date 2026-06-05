Zeuge leistet Erste Hilfe

Mann von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Ein Kastenwagen rollt rückwärts, der ausgestiegene Fahrer erleidet schwere Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam und wer dem 88-Jährigen zu Hilfe eilte.

Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) -  Ein Mann ist in Karlsruhe von seinem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der 88-Jährige war aus seinem Kastenwagen ausgestiegen, aber hatte dabei nach ersten Erkenntnissen noch den Rückwärtsgang eingelegt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto mit Automatikgetriebe setzte sich demnach in Bewegung und rollte nach hinten.

Der Mann habe versucht, sein Fahrzeug zu stoppen, geriet jedoch unter den Wagen und wurde überrollt. Ein Zeuge leistete bei dem Unfall am Mittag Erste Hilfe. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen blieb nach wenigen Metern an einer Grundstückshecke stehen.

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