Mann von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Karlsruhe von seinem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der 88-Jährige war aus seinem Kastenwagen ausgestiegen, aber hatte dabei nach ersten Erkenntnissen noch den Rückwärtsgang eingelegt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto mit Automatikgetriebe setzte sich demnach in Bewegung und rollte nach hinten.