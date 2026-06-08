Tödlicher Unfall

Senior wird beim Parken von eigenem Auto überrollt

Beim Parken gerät ein Senior unter sein eigenes Auto und verletzt sich schwer. Drei Tage später stirbt der 88-Jährige im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.

Einsatz für den Rettungsdienst: Ein Senior wurde von seinem eigenen Wagen überrollt. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Einsatz für den Rettungsdienst: Ein Senior wurde von seinem eigenen Wagen überrollt. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 88-Jähriger ist beim Parken von seinem eigenen Auto überrollt worden und an den schweren Verletzungen gestorben. Den Angaben nach soll der Mann am Freitag sein Auto in Karlsruhe abgestellt haben. Beim Aussteigen soll an dem Kastenwagen mit Automatikgetriebe noch der Rückwärtsgang eingelegt gewesen sein. Das Fahrzeug setzte sich daraufhin rückwärts in Bewegung. Beim Versuch, den Wagen zu stoppen, sei der Senior überrollt worden. 

Das Fahrzeug kam nach wenigen Metern an einer Hecke zum Stehen, teilte die Polizei mit. Der 88-Jährige wurde demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort sei der Mann drei Tage nach dem Unfall an den schweren Verletzungen gestorben.

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