Senior wird beim Parken von eigenem Auto überrollt

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 88-Jähriger ist beim Parken von seinem eigenen Auto überrollt worden und an den schweren Verletzungen gestorben. Den Angaben nach soll der Mann am Freitag sein Auto in Karlsruhe abgestellt haben. Beim Aussteigen soll an dem Kastenwagen mit Automatikgetriebe noch der Rückwärtsgang eingelegt gewesen sein. Das Fahrzeug setzte sich daraufhin rückwärts in Bewegung. Beim Versuch, den Wagen zu stoppen, sei der Senior überrollt worden.