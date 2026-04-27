Tödlicher Unfall

75-Jähriger wird von eigenem Wohnmobil überrollt und stirbt

Bei Reparaturarbeiten an seinem Wohnmobil wird ein Mann unter dem Fahrzeug eingeklemmt und verunglückt tödlich. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei konnte keine Angaben dazu machen, ob weitere Personen an dem Unfall beteiligt waren. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei konnte keine Angaben dazu machen, ob weitere Personen an dem Unfall beteiligt waren. (Symbolbild)

Wertheim-Vockenrot (dpa) - Ein 75-jähriger Mann ist in Wertheim-Vockenrot (Main-Tauber-Kreis) von seinem eigenen Wohnmobil überrollt worden und dabei tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei hielt sich der Mann vermutlich im hinteren Bereich des Fahrzeugs auf, um dort Reparaturarbeiten durchzuführen, als sich das Wohnmobil aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich selbstständig machte und nach hinten rollte.

Der 75-Jährige wurde dabei unter dem Wohnmobil eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn nur noch bergen, ein Notarzt stellte wenig später den Tod des Mannes fest. Wie es zu dem unkontrollierten Wegrollen des Fahrzeugs kommen konnte, ist derzeit noch unklar. 

Keine Angaben konnte die Polizei dazu machen, ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls weitere Personen im Wohnmobil befanden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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