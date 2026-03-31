Tödlicher Verkehrsunfall

Autofahrer in Friedrichsdorf tödlich verunglückt

Der Wagen des 64-Jährigen kommt von der Straße ab. Trotz Reanimationsversuchen stirbt der Mann.

Die Rettungskräfte waren im Einsatz, doch der Mann starb noch am Unfallort. Foto: Patrick Seeger/dpa
Die Rettungskräfte waren im Einsatz, doch der Mann starb noch am Unfallort.

Wiesbaden/Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist am Morgen in Friedrichsdorf tödlich verunglückt. Der 64-Jährige sei noch am Unfallort im Stadtteil Köppern gestorben, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden mit. Sein Fahrzeug war aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer sowie geparkte Autos geprallt. Rettungskräfte reanimierten den Mann, er starb jedoch kurze Zeit später. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tödlicher Unfall auf der B450 – Polizei sucht Zeugen
Verkehrsunfall

Tödlicher Unfall auf der B450 – Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer stirbt bei einem Frontalzusammenstoß auf der B450, zwei Menschen werden verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

24.03.2026

Autofahrer prallt tödlich gegen Baum
Tödlicher Unfall

Autofahrer prallt tödlich gegen Baum

Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte: Für den 79-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Was bisher bekannt ist.

17.01.2026

Autofahrer prallt auf A67 in Brückenpfeiler und stirbt
Tödlicher Verkehrsunfall

Autofahrer prallt auf A67 in Brückenpfeiler und stirbt

Nach einem schweren Unfall auf der A67 stirbt ein 37-Jähriger noch am Unfallort. Die Polizei sucht nach der Ursache – ein Sachverständiger soll helfen.

30.12.2025

Tödlicher Verkehrsunfall in Frankfurt
Unfall im Stadtteil Griesheim

Tödlicher Verkehrsunfall in Frankfurt

Ein Autofahrer erfasst einen Fußgänger beim Abbiegen. Das Unfallopfer stirbt an seinen Verletzungen.

02.12.2025

Auffahrunfall bei Motorrad-Ausfahrt endet tödlich
Tödlicher Unfall

Auffahrunfall bei Motorrad-Ausfahrt endet tödlich

Ein Motorradfahrer fährt auf ein anderes Motorrad auf. Er stirbt. Der andere Fahrer wird schwer verletzt.

17.05.2025