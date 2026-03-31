Autofahrer in Friedrichsdorf tödlich verunglückt
Der Wagen des 64-Jährigen kommt von der Straße ab. Trotz Reanimationsversuchen stirbt der Mann.
Wiesbaden/Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist am Morgen in Friedrichsdorf tödlich verunglückt. Der 64-Jährige sei noch am Unfallort im Stadtteil Köppern gestorben, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden mit. Sein Fahrzeug war aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer sowie geparkte Autos geprallt. Rettungskräfte reanimierten den Mann, er starb jedoch kurze Zeit später. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.