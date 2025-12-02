Unfall im Stadtteil Griesheim Tödlicher Verkehrsunfall in Frankfurt Ein Autofahrer erfasst einen Fußgänger beim Abbiegen. Das Unfallopfer stirbt an seinen Verletzungen. 02.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Monika Skolimowska/dpa Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt-Griesheim ums Leben gekommen. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Verkehr Autofahrer erfasst Motorradfahrer – tödlicher Unfall Ein Motorradfahrer stirbt nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Grafenau. Stundenlang war die Straße gesperrt. Was ist passiert? 28.09.2025 Tödlicher Unfall Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt Ein 59-jähriger Fußgänger wird auf der Straße von einem 80 Jahre alten Autofahrer erfasst. Der Verletzte stirbt im Krankenhaus. 13.08.2024 Unfall Torkelnder Fußgänger stürzt - von Auto erfasst Ein betrunkener Mann stürzt auf eine Straße und wird von einem Unbekannten angefahren. Über einen Zeugenaufruf will die Polizei klären, wer hinter dem Steuer saß. 01.07.2024 Unfall Fußgänger nach Zusammenstoß mit Auto gestorben In Frankfurt kommt es zu einem tödlichen Unfall. Wie genau, wird noch ermittelt. 10.03.2024 Landkreis Gießen Autofahrer verletzt Fußgänger und flüchtet In Pohlheim erfasst ein Autofahrer mit seinem Anhänger einen Fußgänger und flieht anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen. 20.02.2024