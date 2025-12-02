Bild
Unfall im Stadtteil Griesheim

Tödlicher Verkehrsunfall in Frankfurt

Ein Autofahrer erfasst einen Fußgänger beim Abbiegen. Das Unfallopfer stirbt an seinen Verletzungen.

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt-Griesheim ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt-Griesheim ums Leben gekommen. (Symbolbild)
