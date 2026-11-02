Unbekannte stehlen Lastwagen von Firmengelände
Erst schraubten die Täter den Hydraulikschlauch des Aufliegers ab, dann fuhren sie mit dem Lastwagen davon. Die Polizei sucht Zeugen.
Rielasingen-Worblingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Rielasingen-Worblingen (Kreis Konstanz) einen Lastwagen vom Gelände einer Werkstatt gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatten sie in der Nacht zum Sonntag zunächst den Hydraulikschlauch des angekoppelten Aufliegers abgeschraubt und waren dann mit dem Lastwagen vom Firmengelände gefahren. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 110.000 Euro. Sie bittet Zeugen um Hinweise.