Diebstahl

Unbekannte stehlen Lastwagen von Firmengelände

Erst schraubten die Täter den Hydraulikschlauch des Aufliegers ab, dann fuhren sie mit dem Lastwagen davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Bevor die Diebe davon fuhren, schraubten sie den Schlauch des Anhängers ab. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Bevor die Diebe davon fuhren, schraubten sie den Schlauch des Anhängers ab. (Symbolbild)

Rielasingen-Worblingen (dpa/lsw) - Unbekannte haben in Rielasingen-Worblingen (Kreis Konstanz) einen Lastwagen vom Gelände einer Werkstatt gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatten sie in der Nacht zum Sonntag zunächst den Hydraulikschlauch des angekoppelten Aufliegers abgeschraubt und waren dann mit dem Lastwagen vom Firmengelände gefahren. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 110.000 Euro. Sie bittet Zeugen um Hinweise.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wertvolle Beute: Unbekannte stehlen Brieftauben
Tierisches Diebesgut

Wertvolle Beute: Unbekannte stehlen Brieftauben

Unbekannte verschaffen sich nachts Zutritt zu einem umzäunten Gelände. Im Visier haben sie ein eher nicht alltägliches Ziel.

06.07.2026

Mannheim: Unbekannte stehlen von Firmengelände - Flucht mit Transporter
Polizei

Mannheim: Unbekannte stehlen von Firmengelände - Flucht mit Transporter

Unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend von einem Firmengelände in Mannheim mutmaßlich Fahrzeugteile gestohlen und sind mit der Beute geflüchtet.

21.01.2026

Unbekannte stehlen Kupferkabel von Firmengelände
Kriminalität

Unbekannte stehlen Kupferkabel von Firmengelände

Unbekannte verschaffen sich Zugang zu einem Firmengelände - mit einem Lkw stehlen sie dort Kupferkabel. Ein hoher Schaden entsteht.

08.10.2025

Kriminalität

Unbekannte stehlen drei Tonnen Metall von Firmengelände

Wer sind die Täter, die mehrere Tonnen Kupfer gestohlen haben und geflohen sind? Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

29.07.2024

Diebstahl

Diebe stehlen über eine Tonne Kupfer von Firmengelände

25.05.2023