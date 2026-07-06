Tierisches Diebesgut

Wertvolle Beute: Unbekannte stehlen Brieftauben

Unbekannte verschaffen sich nachts Zutritt zu einem umzäunten Gelände. Im Visier haben sie ein eher nicht alltägliches Ziel.

Neun Jungtauben gelten nach dem Diebstahl als vermisst. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Neun Jungtauben gelten nach dem Diebstahl als vermisst. (Symbolbild)

Bischofsheim (dpa/lhe) - Ungewöhnliche Beute für Kriminelle in Bischofsheim: Offenbar gezielt sind Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in einen Taubenschlag eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, wurden neun junge Brieftauben gestohlen. Ein Motiv für den Diebstahl könnte im Wert der Vögel liegen: Der belaufe sich insgesamt auf mehrere tausend Euro, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen.

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