Kriminalität

Unbekannte stehlen serienweise Grabschmuck

Besonders pietätlos gehen Diebe im Ortenaukreis und in Mannheim vor. Sie schlagen auf Friedhöfen zu und stehlen Grabschmuck. Was die Polizei bisher weiß.

Diebe haben auf Friedhöfen im Ortenaukreis Bronzefiguren gestohlen. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Diebe haben auf Friedhöfen im Ortenaukreis Bronzefiguren gestohlen. (Symbolbild)

Haslach (dpa/lsw) - Unbekannte haben von Friedhöfen in Haslach und Gaggenau (Ortenaukreis) zahlreichen Grabschmuck gestohlen. Polizeiangaben zufolge stahlen die Täter in der vergangenen Woche ein Grabkreuz und viele Bronzefiguren - eine rissen sie gewaltsam von einem Stein an der Grabstätte. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro. In den vergangenen Wochen war bereits mehrfach Grabschmuck von weiteren Friedhöfen im Ortenaukreis gestohlen worden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

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Auch in Mannheim schlugen Täter auf einem Friedhof zu. Laut Polizei stahlen sie in der Nacht auf Donnerstag Bronzeskulpturen, Grabschmuck und Ornamente und transportierten ihre Beute wohl mit den auf dem Friedhof vorhandenen Mülltonnen ab. Die Polizei geht von rund 20 beschädigten Gräbern aus, die Schadenshöhe in Mannheim war zunächst unbekannt.

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