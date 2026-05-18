Kriminalität im Straßenverkehr

Unbekannte werfen Gegenstand von Autobahnbrücke auf Fahrzeug

Plötzlich kracht auf der A66 im Main-Kinzig-Kreis ein unbekannter Gegenstand gegen eine Windschutzscheibe und zerstört sie. Welche Erkenntnisse hat die Polizei?

Die Polizei ermittelt im Main-Kinzig-Kreis nach einem mutmaßlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die Polizei ermittelt im Main-Kinzig-Kreis nach einem mutmaßlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. (Symbolbild)

Gründau (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist im Main-Kinzig-Kreis mit dem Schrecken davongekommen, als von einer Brücke ein unbekannter Gegenstand gegen seine Windschutzscheibe geflogen ist. Die Scheibe zersplitterte. Laut Polizei kam das Wurfgeschoss am Sonntagabend vermutlich von mehreren Unbekannten auf der Überquerung über der Autobahn 66 bei Gründau. 

Der Autofahrer habe im Rückspiegel wohl fünf dunkel gekleidete Jugendliche gesehen, die mit E-Scootern geflohen seien. Zur Größe des Gegenstandes habe er nichts sagen können. Der Schaden beträgt rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

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