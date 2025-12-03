Bild
Unfallflucht

Unbekannter fährt Schulkind mit Transporter an und flüchtet

Auf dem Weg zur Schule wird ein zwölfjähriges Kind verletzt. Was ist passiert?

Die Polizei sucht weiterhin nach dem Unfallfahrer. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei sucht weiterhin nach dem Unfallfahrer. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rimbach: Lkw beschädigt Transporter bei Kreuzberghof - und haut ab
Unfallflucht

Rimbach: Lkw beschädigt Transporter bei Kreuzberghof - und haut ab

Ein Lkw streift einen entgegenkommenden Transporter in Rimbach-Zotzenbach und verursacht einen vierstelligen Sachschaden. Anstatt sich darum zu kümmern, flüchtet der Verursacher.

20.11.2025

Linienbus erfasst zwölfjähriges Kind
Unfall

Linienbus erfasst zwölfjähriges Kind

Ein Kind tritt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Straße. Der Fahrer eines Busses kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

06.09.2025

Mannheim: Auto fährt Kind an und flüchtet
Zeugen und Kind gesucht

Mannheim: Auto fährt Kind an und flüchtet

Ein Unbekannter fährt in Mannheim ein Kind auf einem Fahrrad an und flüchtet anschließend. Die Polizei sucht nun sowohl den Jungen als auch Zeugen.

29.07.2025

Mannheim: Radfahrer fährt Kind an und flüchtet
Zeugenaufruf

Mannheim: Radfahrer fährt Kind an und flüchtet

Ein Fahrradfahrer hat am Freitagabend in Mannheim ein Kind angefahren und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

28.06.2025

Stau

Kleintransporter fährt auf Lkw auf: Mann schwer verletzt

20.04.2023