Jackpot knapp verfehlt

Unbekannter Glückspilz gewinnt 2,3 Millionen Euro

Der Lotto-Jackpot bleibt bei 50 Millionen Euro – doch ein Systemschein sorgt für einen Millionenregen. Nur: Wer kann jetzt die Quittung vorzeigen und abkassieren?

Der Jackpot wurde knapp verfehlt, trotzdem kann sich ein Glückspilz über Millionen freuen. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Der Jackpot wurde knapp verfehlt, trotzdem kann sich ein Glückspilz über Millionen freuen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein noch unbekannter Tipper aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat mit sechs Richtigen im Lotto mehr als 2,3 Millionen Euro gewonnen. Der Spielschein war nur für eine Ziehung gültig, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte. 

Die Gewinnzahlen lauteten 25, 36, 40, 43, 44 und 49, lediglich die Superzahl 3 fehlte zum Jackpot. Dieser blieb ungeknackt und liegt weiterhin bei 50 Millionen Euro. Gespielt wurde mit einem Systemschein, wodurch zusätzliche Gewinne in weiteren Klassen anfielen. Insgesamt beträgt der Gewinn exakt 2.364.157,10 Euro und ist steuerfrei. 

Der Schein wurde ohne Kundenkarte in einer Annahmestelle im Landkreis abgegeben. Daher ist die Gewinnerin oder der Gewinner bislang unbekannt. Zur Auszahlung ist die Spielquittung erforderlich.

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