Unbeständiges Sommerwetter im Südwesten: Sonntag alles dabei

Stuttgart (dpa/lsw) - Einen Himmel voll Sonnenschein und mit wenig Wolken, aber auch vereinzelte Abkühlungen durch Regen und Windböen - darauf kann man sich am Sonntag in Baden-Württemberg einstellen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bleibt es warm, und zwar mit 29 bis 31 Grad am Rhein und Neckar sowie 24 Grad im Hochschwarzwald und Allgäu.

Für einen Tag am Badesee eignet sich das Wetter aber nicht unbedingt. Neben den hohen Temperaturen wird ein teilweise frischer Westwind mit stürmischen Böen erwartet. Außerdem kann es südlich der Donau vereinzelt Schauer und am Nachmittag Gewitter geben. Ab dem Abend kann es auch im Norden des Landes regnerisch werden.

In der Nacht Gewitter möglich

In der Nacht bleibt es im Südwesten ebenfalls nicht trocken: Schwache Schauer könnten durchs Land ziehen, wie der DWD erklärt. Dass es dabei auch mal blitzt und donnert sei nicht ausgeschlossen, hieß es. Im Hochschwarzwald bleibt es zudem weiter windig mit teils starken bis stürmischen Böen. Die Temperaturen sollen in der Nacht auf bis zu 13 Grad fallen.

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