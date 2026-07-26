Sonne, Wolken, Regen, Gewitter

Unbeständiges Sommerwetter im Südwesten: Sonntag alles dabei

Am Sonntag ist viel los am Himmel über Baden-Württemberg: Es ist warm, es strahlt die Sonne, es regnet, es blitzt, es donnert und der Wind bläst. Wo was zu erwarten ist.

Teilweise kann es am Sonntag und in der Nacht aber auch immer wieder nass werden und gewittern. (Archivbild) Foto: Alexander Wolf/onw-images/dpa
Teilweise kann es am Sonntag und in der Nacht aber auch immer wieder nass werden und gewittern. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Einen Himmel voll Sonnenschein und mit wenig Wolken, aber auch vereinzelte Abkühlungen durch Regen und Windböen - darauf kann man sich am Sonntag in Baden-Württemberg einstellen. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bleibt es warm, und zwar mit 29 bis 31 Grad am Rhein und Neckar sowie 24 Grad im Hochschwarzwald und Allgäu.

Für einen Tag am Badesee eignet sich das Wetter aber nicht unbedingt. Neben den hohen Temperaturen wird ein teilweise frischer Westwind mit stürmischen Böen erwartet. Außerdem kann es südlich der Donau vereinzelt Schauer und am Nachmittag Gewitter geben. Ab dem Abend kann es auch im Norden des Landes regnerisch werden.

In der Nacht Gewitter möglich

In der Nacht bleibt es im Südwesten ebenfalls nicht trocken: Schwache Schauer könnten durchs Land ziehen, wie der DWD erklärt. Dass es dabei auch mal blitzt und donnert sei nicht ausgeschlossen, hieß es. Im Hochschwarzwald bleibt es zudem weiter windig mit teils starken bis stürmischen Böen. Die Temperaturen sollen in der Nacht auf bis zu 13 Grad fallen.

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Kaum Regen zum Wochenstart

Am Montag soll es dann vorbei sein mit den gelegentlichen Regenschauern. Zwar erwartet der DWD zum Start in den Tag noch Regen, genauso wie einen eher bewölkten Himmel, im Tagesverlauf wird es dann aber immer sonniger. Dazu werden Temperaturen zwischen 22 Grad in Schwarzwald bis 28 Grad am Rhein erwartet.

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