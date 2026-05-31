Unbeständiges Wetter in Hessen - teils mit Gewittern

Offenbach (dpa/lhe) - Es bleibt gewittrig in Hessen. Vereinzelt sind Starkregen, kleinkörniger Hagel sowie stürmische Böen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag seien voraussichtlich vor allem der Norden und Osten des Landes betroffen. Bei wechselnd bis stark bewölktem Himmel liegen die Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad, im höheren Bergland um die 20 Grad.

In der Nacht zum Montag klingen die Niederschläge den Prognosen zufolge ab, die Luft kühlt auf 14 bis 10 Grad ab. Zum Start in die neue Woche sind neue Schauer möglich, am Montagnachmittag können laut DWD wieder lokale Gewitter aufziehen. Die Tageshöchstwerte erreichen zwischen 21 und 25 Grad, in Hochlagen um die 18 Grad. Mit ähnlichem Wetter geht es am Dienstag weiter.