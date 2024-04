In Hessen kühlt es nächste Woche ab

Offenbach (dpa/lhe) – Nach den warmen Tagen kühlt es in der kommenden Woche in Hessen wieder ab. Am Montag regnet es bei wechselnd bis starker Bewölkung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Auch Gewitter sind möglich. An der Bergstraße werden Höchstwerte von bis zu 17 Grad erwartet, in Hochlagen sind um die 9 Grad möglich. Auch Sturmböen sind möglich.