Kaltfront: In Hochlagen kann auch etwas Schnee fallen

Offenbach (dpa/lhe) - Eine Kaltfront beschert Hessen in den kommenden Tagen Regenschauer, niedrigere Temperaturen und in hohen Lagen womöglich sogar etwas Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, sind am Dienstag Schauer und kurze Graupelgewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und zwölf Grad, im Bergland bei um die fünf Grad. Der Mittwoch bleibt regnerisch und es kann Gewitter geben, im Mittelgebirge weiterhin auch Schneeregen, bei Höchsttemperaturen zwischen neun und zwölf Grad.