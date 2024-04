Wetter in Hessen bleibt kalt und winterlich

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt es die kommenden Tage weiterhin winterlich und kalt. Der Dienstag wird heiter bis wolkig und bleibt überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad und in Hochlagen bei um die 5 Grad.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Nacht zum Mittwoch besteht vor allem im Bergland Glättegefahr. Oberhalb von 400 bis 500 Metern kann Schnee fallen.

Am Mittwoch erwartet die Meteorologen des DWD Schauer - in Hochlagen fällt dieser als Schnee. Im Tagesverlauf sind auch einzelne Graupelgewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad und in Hochlagen bei um die 3 Grad. Bei Gewittern sind starke Böen möglich.