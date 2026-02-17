Schauer bis nach Fastnacht in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Auf weiteres Schauerwetter an Fastnacht müssen sich Menschen in Hessen gefasst machen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) klingen Schneeschauer am Aschermittwoch ab, es bleibt aber vorerst grau und erst der Freitag wird meist sonnig.

Den Wetterexperten zufolge gibt es noch am Faschingsdienstag viele Wolken und gebietsweise Schauer, in den Bergen gar Schneeregen oder Schnee. Auch einzelne Graupelgewitter hält der DWD für möglich. Die Temperaturen erreichen demnach bis zu 7 Grad, teils wird es windig.

Etwas weniger Wolken gibt es dann am Aschermittwoch, auch die Schneeschauer klingen ab - bei bis zu 6 Grad. In der Nacht zum Donnerstag soll im Süden wieder Schneeregen oder Schnee aufkommen, gebietsweise wird es dabei glatt. So bleibt das Wetter laut den Meteorologen auch tagsüber. In der Nacht zum Freitag sollen die Niederschläge dann aber abklingen, die Bewölkung soll auflockern. Der Freitag wird laut DWD dann überwiegend sonnig bei 1 bis 5 Grad.