Fußball-Nationalmannschaft

Undav macht bamm, bamm, bamm - «Tore sind mein Job»

Deniz Undav brennt auf seine WM-Premiere. Seine Rolle im DFB-Team ist für ihn klar, ob als Joker, als Neuner oder Zehner. Warum er die Hitze meidet und warum der neue Vertrag in Stuttgart wichtig war.

Deniu Undav ist bereit für seine WM-Premiere. Foto: Federico Gambarini/dpa
Deniu Undav ist bereit für seine WM-Premiere.

Winston-Salem (dpa) - Die «unteren Arschbacken» sind bei Deniz Undav rechtzeitig vor dem WM-Start der Fußball-Nationalmannschaft wieder schmerzfrei. «Zwei, drei Tage, danach war alles wieder okay», vermeldete der Torjäger des VfB Stuttgart, der seiner WM-Premiere entgegenfiebert, in Winston-Salem. Undav hatte sich beim 4:0 im Test gegen Finnland eine Blessur zugezogen.

«Jeder ist glücklich, dass es endlich anfängt», sagte der 29-Jährige im DFB-Quartier mit Blick auf das erste Gruppenspiel am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Curaçao. 

Ob Joker, Neuner oder Zehner: «Tore machen ist mein Job»

Der mit 19 Treffern zweitbeste Schütze der abgelaufenen Bundesligasaison hinter Bayern-Torjäger Harry Kane (36 Treffer) dürfte als Joker in das Turnier starten. Stürmer Nummer eins im DFB-Kader ist Kai Havertz. Seine Rolle im Team beschreibt Undav so: «Wenn wir Tore brauchen, muss ich Tore machen. Tore machen ist mein Job.» Ob in der Startelf oder als Einwechselspieler.

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Deniz Undav (M) bekommt beim Kreisspiel von den Kollegen die Ohren geschnippst. Foto: Federico Gambarini/dpa
Deniz Undav (M) bekommt beim Kreisspiel von den Kollegen die Ohren geschnippst.

Und egal, ob vorn drin oder als hängende Spitze. «Ich kann auf beiden Positionen spielen. Und die Saison hat gezeigt, dass ich meine Tore schießen kann. Egal, ob man reinkommt oder beginnt, mein Job ist, Tore zu machen, ob auf der Neun oder der Zehn», sagte Undav.

«Dann wäre ich falsch hier...» 

Mit sechs Treffern in neun Länderspielen kann der Spaßvogel eine exzellente Quote vorweisen. Zumal er das halbe Dutzend Tore in nur 372 Minuten Spielzeit erzielte. Undav trifft demnach alle 72 Minuten.

Sein WM-Ziel mit der Mannschaft ist maximal, er will als Titelgewinner zurück nach Deutschland fliegen: «Wenn ich sagen würde, ich will nur ins Achtelfinale, dann wäre ich falsch hier.» Froh ist der Angreifer, dass er seine Zukunft in Stuttgart mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung bis Mitte 2029 noch vor der WM regeln konnte. «Das war für mich wichtig, auch für den Kopf. Es ging schnell - bamm, bamm, bamm.»

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