Unfälle zu Ferienende auf A3 - keine Probleme am Flughafen

Wiesbaden/Idstein (dpa/lhe) - Am letzten Wochenende der Sommerferien in Hessen, dem benachbarten Rheinland-Pfalz und im Saarland ist es auf der Autobahn 3 zu Unfällen, Staus und einer zeitweisen Sperrung gekommen. Wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte, kollidierten am Vormittag zwei Fahrzeuge an einem Stauende zwischen Idstein und Bad Camberg in Richtung Köln. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand.