Unfall auf B294 - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer
Ein Überholmanöver auf der B294 bei Freudenstadt führt zu einem schweren Unfall. Zwei Motorradfahrer werden schwer verletzt - der Unfallverursacher fährt weiter.
Freudenstadt (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 294 bei Freudenstadt sind am Nachmittag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es nach Angaben der Polizei, weil ein bislang unbekannter Autofahrer eine Fahrradfahrerin überholt hatte. Ein Auto auf der Gegenfahrbahn musste daraufhin den Angaben zufolge eine Gefahrenbremsung durchführen, ein Motorradfahrer fuhr auf das Auto auf, ein weiterer stürzte.
Die beiden Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. Es entstand ein Schaden von 40.000 Euro. Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer des überholenden Autos.