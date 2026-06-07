Zeugen gesucht

Rechts überholt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nach einem verbotenen Überholvorgang kracht es: Ein 22-Jähriger kommt schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 in Stuttgart schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein bislang unbekannter zweiter Motorradfahrer den Unfall durch ein riskantes Fahrmanöver ausgelöst haben und danach geflüchtet sein.

Demnach überholte der Unbekannte am Samstag ein vorausfahrendes Auto mutmaßlich verbotswidrig auf der rechten Spur und scherte anschließend wieder nach links ein. Der 38 Jahre alte Autofahrer musste daraufhin stark bremsen. Der dahinter fahrende 22-Jährige leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Er stürzte und erlitt mehrere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen.

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