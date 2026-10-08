Schwere Verletzungen

Unfall bei Drift-Video-Dreh – 17-Jähriger in Klinik

Ein Video für das Internet endet für zwei Jugendliche auf einem Parkplatz mit schweren Folgen.

Der 17-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der 17-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Ein 17-Jähriger ist bei einem unerlaubten Videodreh von gefährlichen Fahrmanövern auf einem Parkplatz der Hochschule in Offenburg (Ortenaukreis) schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 18-Jähriger mit einem SUV auf der Parkfläche und machte dabei Drifts und beschleunigte stark, wie ein Polizeisprecher sagte. Es seien später Reifenspuren auf dem Parkplatz zu sehen gewesen.

Schließlich kollidierte der Wagen des Fahrers aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Jugendlichen, der auf dem Parkplatz stand. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige entfernte sich nach deren Eintreffen unerlaubt vom Unfallort.

Wie sich später herausstellte, war der Wagen in der Nacht auf Dienstag unbefugt in Gebrauch. Die beiden Jugendlichen kannten sich – keiner von ihnen hatte einen Führerschein. Einer der beiden gab später an, man habe die Fahrmanöver auf Videos aufnehmen wollen, um sie später ins Internet zu stellen. Gegen den 18-Jährigen wird nun ermittelt.

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