Unfall bei Verfolgungsjagd mit Polizei

Wiesbaden/Mainz (dpa) - Der Fluchtversuch eines Autofahrers vor der Polizei mit hoher Geschwindigkeit über die Autobahn ist gescheitert. Der Fahrer sollte in der Nacht auf Samstag in Wiesbaden kontrolliert werde, da er augenscheinlich zu schnell unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Der 33-Jährige habe die Signale zum Anhalten ignoriert, Gas gegeben und sei über die Autobahn Richtung Mainz geflüchtet. Mehrere Streifenwagen verfolgten den Fahrer bis nach Mainz-Finthen, wo er einen Unfall hatte. Die Vorderachse seines Autos brach, verletzt worden sei niemand.