Verkehr

Unfall im Berufsverkehr – Verkehr auf A5 fließt wieder

Mehr Geduld brauchten Pendler auf der A5. Mehrere Stunden war die Autobahn gesperrt. Was die Polizei zu den Hintergründen sagt.

Wegen des Unfalls sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Süden. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Wegen des Unfalls sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Süden. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 5 mit mehreren Fahrzeugen ist die Unfallstelle wieder geräumt. Ein Auto hatte beim Überholen bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen Lastwagen gestreift und dadurch einen Stau im Berufsverkehr verursacht. Die Fahrbahn in Richtung Süden sei voll gesperrt worden, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Nach mehr als zwei Stunden war die Unfallstelle wieder geräumt. Laut Polizei fließe der Verkehr wieder. Dem Staumelder des ADAC zufolge staute es sich am Vormittag etwa fünf Kilometer hinter der Unfallstelle.

Nach der Kollision mit dem Lastwagen sei das Auto mit einem weiteren Wagen zusammengestoßen, berichtete eine Polizeisprecherin. Drei Menschen wurden bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt.

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