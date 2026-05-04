Unfall im Berufsverkehr – Verkehr auf A5 fließt wieder

Weinheim (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 5 mit mehreren Fahrzeugen ist die Unfallstelle wieder geräumt. Ein Auto hatte beim Überholen bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen Lastwagen gestreift und dadurch einen Stau im Berufsverkehr verursacht. Die Fahrbahn in Richtung Süden sei voll gesperrt worden, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Nach mehr als zwei Stunden war die Unfallstelle wieder geräumt. Laut Polizei fließe der Verkehr wieder. Dem Staumelder des ADAC zufolge staute es sich am Vormittag etwa fünf Kilometer hinter der Unfallstelle.